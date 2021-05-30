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Политика
«Это нас не остановит». В Турции объявили срок начала строительства канала в обход Босфора
30 мая, 2021 10:54
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Турции официально объявили о строительстве канала «Стамбул» в обход пролива Босфор. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала «Стамбул». Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас, - заявил турецкий лидер во время выступления выступая в Стамбуле, которое транслировалось на его странице в Твиттере», - сказал он.
Эрдоган считает, что реализация этого проекта позволит повысить стратегическую значимость турецкого мегаполиса.
Впервые глава государства рассказал об идее создания «Стамбула» десять лет назад. Позже он называл этот проект самым крупным в истории страны, пишет ТАСС.
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