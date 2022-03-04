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Политика

Это надо знать: почему идет спецоперация на Украине

Елена Коваленко
4 марта, 2022 15:45
11 мин
Елена Коваленко
4 марта, 2022 15:45
11 мин
Соц сети
Соц сети

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#этонадознать

С чего все началось

В 2014 году в эти дни в Киеве совершился переворот под нацистскими флагами и лозунгами. С тех пор на протяжении 8 лет новые власти планомерно уничтожали русскоязычное население и русскую идентичность. Все это время на мирные города Луганской и Донецкой областей, не согласных с нацистским Киевом, и выбравших путь независимости, летели ракеты и мины, убивающие женщин, стариков и детей, которые выросли, не зная мирной жизни.

Под обстрелами Киева, только по официальным данным ООН, погибли около 14 тысяч человек, среди них более 150 детей. Украинские власти использовали запрещенное вооружение, например, тяжелую артиллерию и минометы. При этом удары наносились не по военным объектам, а по жизненно важной инфраструктуре: водопроводам, очистным сооружениям и жилым массивам.

По данным помощника генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер, Донбасс является одним из самых заминированных регионов в мире,

Ядерные угрозы миру от Зеленского

Однако президент Украины Владимир Зеленский не остановился на этом. На Мюнхенской конференции 19 февраля он пригрозил всему миру обзавестись ядерным оружием.

«Я, как президент, впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я — делаем это в последний раз. Если они снова не состоятся или по их результатам не примут конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение».

Будапештский меморандум подразумевал отказ Украины от создания собственного ядерного потенциала и уничтожение ядерных боеприпасов, доставшихся по наследству от СССР.

Атака на территориальную целостность России

В тот же день, 19 февраля два реактивных снаряда упали на территории Тарасовского района Ростовской области. А 21 февраля выпущенным с Украины снарядом был уничтожен российский пункт несения службы пограничных нарядов. По данным российской разведки, эти запуски были «пробными шарами» перед полноценной операцией, в ходе которого Киев планировал насильно вернуть себе Донбасс и вторгнуться в Крым.

Подтверждают это и независимые источники, причем на этом план бы не остановился. В частности, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что далее по плану НАТО, на Украине должны были разместиться 4 бригады, в том числе воздушная, с возможностью несения ядерных боеголовок. Войска запада появились бы на территории страны буквально через 2-3 месяца, и до конца года уже могли спровоцировать конфликт с Россией с применением ядерного оружия, пишет Азаров.

Россия решила навести на Украине порядок, чтобы избежать Третьей мировой и нападения на свою территорию, кроме того на Украине готовили провокацию для уничтожения населения в ЛНР и ДНР, и Путин спас сотни тысяч жизней, уверенАзаров.

Чтобы предотвратить разворачивание вышеописанной ситуации, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по установлению мира на территории Украины.

Буквально за неделю Вооруженным Силам РФ, а также армейским подразделениям Донецкой и Луганской народных республик удалось добиться значительного продвижения по территории Украины, освободить несколько крупных населенных пунктов, блокировать силы ВСУ и нацистских формирований вокруг основных центров и локализовать угрозу прорыва украинской армии. Все развитие операции основано на стремлении сохранить жизни мирного населения и избежать ненужных разрушений.

Riafan.ru
Riafan.ru

Освобождение ДНР

До начала операции ВС РФ на Украине территория Донецкой народной республики (в признанных границах) в значительной степени была оккупирована Вооруженными силами Украины и членами нацистских формирований. После активной фазы вооруженного конфликта в Донбассе украинские солдаты захватили большую половину области, и реально контролируемая территория ДНР составляла лишь 32% от всей бывшей Донецкой области Украины.

На текущий момент исполнение цели по освобождению территории ДНР в рамках признанных административных границ составляет 53%. Так как основные силы ВСУ были расположены напротив Донецко-Горловскойагломерации, армия ДНР вынуждена продвигаться постепенно, охватывая широкий фронт с севера на юг. Вместе с тем, силам армии ДНР удалось прорвать эшелонированную оборону противника в районе Волновахи и выйти к признанным границам республики.

Основные события на фронте в ДНР разворачиваются сейчас в Мариуполе, который занимают силы ВСУ, неонацистского полка «Азов» и иностранных наемников. Армия ДНР в данный момент окружила город с восточного направления, в то время, как основные силы РФ заблокировали выход украинских формирований с запада и севера

Освобождение ЛНР

Активные действия по освобождению территорий продолжаются и в Луганской народной республике. До начала операции ВС РФ на Украине силы ЛНР контролировали 41% территории бывшей Луганской области Украины. Благодаря поддержке российской авиации армии ЛНР удалось совершить массированный прорыв линий обороны украинских формирований и провести наступательную операцию вглубь фронта.

Результатом действий армии ЛНР и российских союзников стал коллапс обороны ВСУ на данном участке фронта. Продвинувшись на 50 с лишним километров, армия республики освободила населенные пункты Сватово и Старобельск, блокировав украинские подразделения в Лисичанске и Северодонецке. В итоге, к 3 марта силы ЛНР контролируют до 90 процентов территории республики и готовятся выйти к административным границам на севере, соединившись с армией ВС РФ под Купянском.

Демилитаризация Украины

Начавшаяся операция вооруженных сил РФ застала украинскую армию врасплох, в результате чего силы ВСУ начали нести огромные невозвратные потери. Но самое главное – под угрозой полного окружения оказалась основная группировка войск ВСУ и националистических батальонов Нацгвардии Украины, которую киевские власти готовили для силового захвата республик Донбасса. Скованная боями в районах ДНР и ЛНР, а также под Харьковом армия Украины оказалась неспособна противостоять российской армии, начавшей продвижение с пяти ключевых направлений.

После занятия Мелитополя, освобождения Запорожской АЭС и выхода к Запорожью, армия России сформировала условия для попадания в «котел» окружения группировки ВСУ общей численностью до 60 тысяч солдат и боевиков Нацгвардии. С учетом быстрых темпов продвижения войск России, еще через неделю стоит ожидать полного оперативного окружения украинских войск на правобережье Днепра. Таким образом, исполнение цели по демилитаризации Украины и восстановления мира в Донбассе оценивается на данный момент в 50%.

Денацификация Украины

Первоочередной целью российских войск на территории Украины была и остается денацификация страны – полное искоренение любой неонацистской и человеконенавистнической идеологии. На данный момент российской армии удалось выполнить промежуточную задачу – локализовать основные подразделения украинских неонацистов вокруг крупных городских агломераций, причем как в непосредственной близости от линии фронта (таких, как Харьков и Мариуполь), так и в украинском тылу (удары по военным объектам в Киеве и других городах).

В указанных агломерациях Россия продолжает постепенное уничтожение штабов и пунктов постоянной дислокации националистических формирований. Удары по скоплениям националистов проводятся с помощью Воздушно-космических сил РФ, а также с применением высокоточных средств поражения для недопущения жертв среди гражданских лиц. Таким образом, выполнение задачи по денацификации Украины оценивается в 60% - до полного искоренения боевиков еще далеко, однако армии России благодаря тщательно проведенной работе удалось существенно сократить личный состав нацбатальонов и выявить основные места их дислокации.

Локализация угрозы

В первые дни специальной операции ВС РФ наибольшую угрозу для нашей страны представляла военная техника, авиация и флот Украины, которые могли теоретически нанести болезненные удары по территории нашей страны. Российской стороне удалось лишить украинских преступников возможности нанести ракетно-бомбовый удар по Воронежу, Ростову или Севастополю – причем в первые же часы операции.

24 февраля, после объявления о начале операции на Украине, Россия нанесла мощнейший и беспрецедентный ракетно-авиационный удар по военным объектам (ПВО, военные базы, склады и пункты управления) ВСУ. В результате было уничтожено практически все стационарное ПВО противника, крупные склады вооружений и командные пункты. Одновременно с этим Черноморский флот атаковал военно-морскую базу в Очакове, де-факто уничтожив украинский военно-морской флот. К 3 марта Воздушно-комические силы России полностью контролируют небо над Украиной, а российское ПВО успешно отражает вялые попытки украинских ракетчиков нанести удары через госграницу.

Задача выполнена – на 100 процентов.

Уничтожение военной инфраструктуры

Вместе с тем, Россия в рамках отдельной задачи по уничтожению военной инфраструктуры и штабов украинской военщины продолжает методичную работу и сейчас. Как заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, всего за время операции на Украине поражено 1612 объектов украинской военной инфраструктуры, среди них – 62 пункта управления и узла связи, 39 зенитно-ракетных комплексов ПВО, а также 52 радиолокационные станции; кроме того, уничтожено 13 самолетов в воздухе и еще 49 - на земле. Выведена из строя значительная часть украинской артиллерии, до 500 бронеавтомобилей и до 200 танков. Таким образом, ударами ВС РФ была выведена из строя значительная ударная мощь украинского режима – более 70% всей военной-стратегической компоненты.

Отдельно коснемся потерь Вооруженных сил Украины. Согласно данным объективного контроля Минобороны РФ, украинские силовики потеряли до 2870 убитыми и 3700 ранеными – это верифицированные потери, то есть те, которые были зафиксированы и подтверждены. Вместе с тем, растет и число неподтвержденных потерь ВСУ и нацбатальонов: согласно независимым подсчетам, за неделю боестолкновений и в ходе нанесения ракетно-бомбовых ударов по штабам и пунктам постоянной дислокации погибло и пропало без вести более 8 тысяч украинских боевиков.

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