Политика

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С чего все началось

В 2014 году в эти дни в Киеве совершился переворот под нацистскими флагами и лозунгами. С тех пор на протяжении 8 лет новые власти планомерно уничтожали русскоязычное население и русскую идентичность. Все это время на мирные города Луганской и Донецкой областей, не согласных с нацистским Киевом, и выбравших путь независимости, летели ракеты и мины, убивающие женщин, стариков и детей, которые выросли, не зная мирной жизни.

Под обстрелами Киева, только по официальным данным ООН, погибли около 14 тысяч человек, среди них более 150 детей. Украинские власти использовали запрещенное вооружение, например, тяжелую артиллерию и минометы. При этом удары наносились не по военным объектам, а по жизненно важной инфраструктуре: водопроводам, очистным сооружениям и жилым массивам.

По данным помощника генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер, Донбасс является одним из самых заминированных регионов в мире,

Ядерные угрозы миру от Зеленского

Однако президент Украины Владимир Зеленский не остановился на этом. На Мюнхенской конференции 19 февраля он пригрозил всему миру обзавестись ядерным оружием.

«Я, как президент, впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я — делаем это в последний раз. Если они снова не состоятся или по их результатам не примут конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение».

Будапештский меморандум подразумевал отказ Украины от создания собственного ядерного потенциала и уничтожение ядерных боеприпасов, доставшихся по наследству от СССР.

Атака на территориальную целостность России

В тот же день, 19 февраля два реактивных снаряда упали на территории Тарасовского района Ростовской области. А 21 февраля выпущенным с Украины снарядом был уничтожен российский пункт несения службы пограничных нарядов. По данным российской разведки, эти запуски были «пробными шарами» перед полноценной операцией, в ходе которого Киев планировал насильно вернуть себе Донбасс и вторгнуться в Крым.

Подтверждают это и независимые источники, причем на этом план бы не остановился. В частности, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что далее по плану НАТО, на Украине должны были разместиться 4 бригады, в том числе воздушная, с возможностью несения ядерных боеголовок. Войска запада появились бы на территории страны буквально через 2-3 месяца, и до конца года уже могли спровоцировать конфликт с Россией с применением ядерного оружия, пишет Азаров.

Россия решила навести на Украине порядок, чтобы избежать Третьей мировой и нападения на свою территорию, кроме того на Украине готовили провокацию для уничтожения населения в ЛНР и ДНР, и Путин спас сотни тысяч жизней, уверенАзаров.

Чтобы предотвратить разворачивание вышеописанной ситуации, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по установлению мира на территории Украины.

Буквально за неделю Вооруженным Силам РФ, а также армейским подразделениям Донецкой и Луганской народных республик удалось добиться значительного продвижения по территории Украины, освободить несколько крупных населенных пунктов, блокировать силы ВСУ и нацистских формирований вокруг основных центров и локализовать угрозу прорыва украинской армии. Все развитие операции основано на стремлении сохранить жизни мирного населения и избежать ненужных разрушений.