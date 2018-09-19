«Это была спланированная провокация»

Катастрофа в Сирии российского самолёта-разведчика Ил-20, жертвами которой стали 15 военнослужащих, была воспринята отечественными политиками как удар в спину под номером два. Первый — как известно — нанесла Турция, сбив 24 ноября 2015 года бомбардировщик Су-24М.

Сейчас «оказанное доверие» не оправдал Израиль, с которым на протяжении всей сирийской кампании (с 30 сентября 2015 года) ведутся активные переговоры, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху является одним из самых частых зарубежных гостей. О причинах и последствиях трагического инцидента — в материале «Русской Планеты».

«Прикрылся нашим самолётом»

Ил-20 потерпел крушение 17 сентября около 23.00 по московскому времени в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Машина выполняла разведывательные задачи в Идлибской зоне деэскалации. Как заявил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, самолёт с большой вероятностью отслеживал передвижение группировки западных государств.

Минобороны РФ весьма аккуратно подбирает выражения, которые объясняют случившееся. Дело в том, что российский самолёт был уничтожен сирийским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) С-200. Правда, удар стал следствием отнюдь не злого умысла наших союзников.

Неподалёку от Ил-20 в районе Латакии боевые задачи выполняли четыре израильских F-16. На Фрунзенской набережной убеждены, что, по сути, истребители подставили российский самолёт под удар сирийского ЗРК. Также в Минобороны обратили внимание, что Тель-Авив не уведомлял россиян об операции в Латакии.

«Сирийский расчёт здесь абсолютно не причём. На F-16 установлена специальная аппаратура, которая фиксирует факт «подсветки» со стороны С-200. После пуска зенитной ракеты израильский лётчик совершил противоракетный манёвр, и сирийская ракета, промахнувшись по F-16, попала в нашу машину. Технически это выглядело примерно так», — пояснил Кнутов.

По словам эксперта, израильтяне прекрасно изучили возможности С-200, «украв ранее две ракеты комплекса». В частности, они были осведомлены о некоторых существенных недостатках ЗРК, и успешно воспользовались ими.

Один из них состоит в том, что головка самонаведения зенитной ракеты С-200 не способна после промаха самоликвидироваться в автоматическом режиме. При этом подорвать её при помощи команды с земли не всегда получается. В ночь на 18 сентября зенитная ракета нашла себе новую цель, которой оказался летевший неподалёку от F-16 российский Ил-20.

«Я не сомневаюсь, что израильский лётчик прикрылся нашим самолётом. Это была спланированная провокация, причём за спиной Тель-Авива стояли США и западные государства. Им невыгоден сценарий, по которому развивается ситуация в Идлибе и в Сирии в целом. Был умысел и у Израиля. На мой взгляд, Тель-Авив был недоволен тем, что Москва отказалась выдавливать из САР иранские войска», — заявил Кнутов.

Хрупкий компромисс

Со стартом сирийской кампании российско-израильские отношения казались настоящим «островком стабильности» и олицетворением возможности компромисса великих держав, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на ситуацию в регионе.

Тель-Авив остался ярым сторонником свержения Башара Асада и непримиримым противником Ирана, который внёс существенный вклад в сохранение режима президента САР. При этом Нетаньяху и другие госдеятели никогда не позволяли себе критики и угроз в адрес России, которая отрыто поддерживает правительственные войска и иранские формирования, дислоцированные в арабской республике.

Хрупкий компромисс между двумя державами зиждился на том, что Москва получила от Израиля санкцию на любые военные меры, за исключением поставок оружия радикальной шиитской организации «Хезболла». Также Тель-Авив отказался от совместных акций с западной коалицией, которую возглавляют США.

В свою очередь Кремль предоставил Израилю карт-бланш на операции против «Хезболлы», иранских формирований и в отдельных эпизодах — против сирийской армии. Подобный подход руководства РФ неоднократно подвергался критике со стороны «патриотической общественности». Однако вменяемые аналитики неоднократно напоминали, что в этой войне Россия сражается за собственные национальные интересы, а не за режим Асада.

Израильские ВВС десятки раз наносили удары по объектам на территории САР, которые не приносили вреда российскому контингенту. Оставаясь один на один со столько грозным противником, сирийские ПВО одержали лишь одну маленькую победу, сбив в начале 2018 года F-16.

«Без ответа не останутся»

Грустная статистика ПВО САР не является показателем их слабой эффективности. ВВС ЦАХАЛ стараются не рисковать и, как правило, наносят ракетные удары с территории Ливана. Однако 17 сентября четыре F-16 вошли в воздушное пространство Сирии и применили управляемые авиабомбы по объектам в Латакии, которые редко подвергались атакам.

По мнению Кнутова, такое «странное» поведение израильских ВВС — веское доказательство организации спланированной провокации против России. Эксперт убеждён, что инцидент такого масштаба не может быть случайностью, и произошёл с одобрения или при содействии Соединённых Штатов.

«У Израиля достаточно богатый опыт проведения провокаций с гибелью наших лётчиков. Это было в 1970-е годы в Египте и в начале 1980-х годов в Сирии в долине Бекаа. И в этот раз израильтяне знали расположение российского самолёта. F-16 намеренно сблизился с Ил-20, осознавая последствия противоракетного манёвра», — сказал Кнутов.

Как полагает эксперт, Россия способна адекватно ответить Израилю невоенным способом. В частности, он призвал Москву отказаться от «сдерживания» воинственной «Хезболлы» и Ирана. Также РФ может поставить Сирии модификацию ЗРК С-300, против которой будут бессильны израильские ВВС.

«Подобные выходки без ответа не останутся, и у Москвы достаточно ресурсов и инструментов в регионе. Но всё же необходимо признать печальный факт: как и в ноябре 2015 года российский самолёт осуществлял полёт без прикрытия истребителей. Мы вновь оказались в положении страны, которая «не ожидала удара в спину». Это очень неприятный урок, который мы в очередной раз вынуждены проходить», — резюмировал Кнутов.

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