«Это акт устрашения». Писатели и журналисты выступили в поддержку адвоката Ивана Павлова

Политика

Российская общественность опубликовали открытое письмо в поддержку адвоката Ивана Павлова, против которого возбудили уголовное дело о разглашении данных следствия.

Сообщается, что ему запрещено общаться со свидетелями по своему делу, пользоваться телефонной связью и интернетом. Павлов обязан являться к следователю по первому требованию.

«Иван Павлов — один из самых профессиональных, честных и смелых адвокатов в России. Мы хорошо помним дело многодетной матери Светланы Давыдовой, которую обвинили в госизмене за то, что она сообщила в украинское посольство о передвижении российских войск в направлении Украины.

Адвокату Павлову удалось добиться прекращения этого уголовного дела за отсутствием состава преступления», — говорится в открытом письме.

Ивана Павлова задержали после обыска 30 апреля этого года. По словам адвоката, у него изъяли документы, которые составляют адвокатскую тайну. Павлов является адвокатом Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене, передает «Эхо Москвы».