«Этих Рохлиных мы сметём»

3 июля 1998 года закончился жизненный путь Льва Яковлевича Рохлина. По официальной версии, генерал был застрелен своей женой Тамарой из пистолета Макарова. Женщина выстрелила висок в тот момент, когда Рохлин спал в своей постели в деревне Клоково Московской области. 7 июля полководец был погребён на Троекуровском кладбище.

Рохлин превратился в легенду ещё при жизни. Он пользовался огромным авторитетом в войсках за умение (в отличие от остальных командиров) воевать с чеченскими боевиками без потерь. 20-ю мотострелковую дивизию Волгоградского гарнизона, которой командовал Лев Яковлевич, по-прежнему называют «рохлинской». Это не просто дань память генералу, это часть бессмертной народной славы, которую он снискал.

От «самодура» до «папы»

Рохлин родился 6 июня 1947 года в казахстанском городе Аральск в семье ссыльного еврея Якова Львовича. В 1970 году он с отличием окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. Позже Рохлин отучился в Военной академии им. М.В. Фрунзе и Военной Академии Генштаба.

До распада СССР он служил в Германии, Арктике, Афганистане, Грузии, Азербайджане. В 1990-е годы Рохлин принял участие в Карабахском конфликте и Первой чеченской кампании. Впервые талант полководца Льва Яковлевича проявился в период войны в Афганистане. В частности, он успешно командовал 191-м мотострелковым полком, когда его командир сбежал на вертолёте, попав в окружение моджахедов.

В 1993 году Рохлин был назначен командующим 8-м гвардейским армейским корпусом (бывшая 8-я гвардейская армия), дислоцированным в Волгоградской области. Как вспоминали солдаты и офицеры, генерал предчувствовал войну на юге России. В тот момент, когда остальные воинские соединения РФ представляли собой жалкое подобие советских ВС, рохлинский корпус усиленно занимался боевой подготовкой.

Основной акцент Рохлин делал на повышение выучки 68-го отдельного разведывательного батальона. Военнослужащие 8 из 12 месяцев не покидали полигон. Для мотострелков генерал устраивал частые занятия по огневой подготовке и изнурительные марш-броски, выжимая максимум из людей и техники.

Естественно, поведение Рохлина не всем приходилось по душе. За неугомонность в процессе боевой подготовки его прозвали «самодуром». Однако отношение к генералу во время Чеченской войны радикально изменилось. Солдаты и офицеры ласково называли генерала «папой», осознавая значение тренировок, которые он устраивал

Рохлин твёрдо знал, что у армии только два состояния: она либо воюет, либо готовиться к войне. Никакого третьего состояния у вооружённых сил быть не может. Любые попытки найти «золотую середину» всегда обрекают войска на неизбежную деградацию. Именно это произошло с российской армией в первой половине 1990-х годов.

Перед началом Чеченской кампании 8-й корпус был единственным соединением с подготовленными бойцами. Комплектование остальных частей на юге России проходило в течение 3-5 дней. В подразделения набирались срочники, не умевшие порой обращаться с автоматом Калашникова.

В состав переброшенного на Северный Кавказ 8-го корпуса вошли части 20-й мотострелковой дивизии, 255-й и 33-й мотострелковые полки, 68-й разведывательный батальон.

Изначально планировалось отправить группировки Рохлина в Чечню через Хасавюрт (Дагестан). Однако генерал решил сделать большой крюк, бросив войска по бездорожью. Целью этого манёвра был незаметный для боевиков вход в республику.

Остальные колонны федеральных сил двинулись по шоссе, и попали под огонь противотанковых комплексов и гранатомётов сепаратистов. В декабре 1994 года 8-й корпус вышел к Грозному, не потеряв ни одного человека. Единственное, что постоянно подводило Рохлина в Чечне — отсутствие слаженности между федеральными войсками.

Первым боевым заданием «рохлинцев» стал захват моста у селения Петропавловское, по которому должна была проехать колонна 104-й дивизии ВДВ. Разведчики потеряли несколько человек, но выполнили задачу. Десантники в назначенное время не появились, и солдатам 68-го батальона пришлось удерживать позиции более суток. Около 80 разведчиков успешно сдерживали натиск полусотни террористов

В операции по взятию Грозного Рохлину было поручено командовать северо-восточной группировкой. В подчинении генерала было самое малочисленное формирование (около 2,2 тыс.) федеральных сил, но оно стало единственным, которое добилось успехов во время штурма чеченской столицы в ночь на 1 января 1995 года.

После провала плана операции и чудовищных потерь 3 января Рохлину были переданы в оперативное подчинение 81-й и 276-й мотострелковые полки, а также остатки разгромленной боевиками 131-й Майкопской бригады. Во взаимодействии с десантниками, морскими пехотинцами и артиллеристами мотострелки Рохлина в течение нескольких дней отбили у боевиков весь центр Грозного. В конце января 1995 года положение дудаевцев стало критическим. В первой половине февраля «рохлинцев» уже отозвали с фронта. В Волгоград они вернулись победителями и героями.

Воевал своим умом

Соотношение потерь в рядах 8-го корпуса и остальных группировок федеральных было впечатляющим: в боях за предместья и столицу Чечни погибли 12 «рохлинцев», при этом совокупные потери остальных группировок ВС РФ превысили 1,4 тысячи человек (данные Генштаба). Несмотря на это, Рохлин, еле сдерживая слёзы, попросил прощения у матерей погибших солдат.

Без сомнения Лев Яковлевич был фанатиком своего дела. Но для полководца этого мало. Генерал совмещал «действия по учебнику» с нестандартными манёврами.

Например, Рохлин всегда отправлял впереди колонн бронетехники разведчиков (как положено в теории) и часто ставил ложные задачи подчинённым, отвлекая внимание боевиков и избегая утечки информации. Другие генералы настолько недооценили противника, что пренебрегли элементарными мерами безопасности. Следствием этой поразительной халатности и самодовольства стали чудовищные солдатские потери

Нередко генерал приказывал войскам сначала занять новые позиции, а потом вернуться на исходные. Когда исламисты выдвигались вперёд, то попадали под огонь и несли крупные потери. Благодаря этой тактике был уничтожен почти весь личный состав «абхазского» батальона Шамиля Басаева. Кроме того, Рохлин активно использовал преимущества тёмного времени суток.

Фигура генерала оказывала на бойцов воодушевляющее воздействие. Рохлин часто разгуливал без бронежилета по передовой, уточняя ситуацию. Всегда был скромно и даже небрежно одет. К его достоинствам можно отнести хорошее знание ментальности восточных народов. Рохлин умел находить с ними общий язык и понимал, когда необходимо применить силу. Иными словами, Лев Яковлевич воевал своим умом и не боялся полагаться на своё чутьё.

Рохлин производил на людей разное впечатление. Те, кто видели его первый раз, не признавали в нём генерала, а видимое спокойствие и сосредоточенность выдавали за мягкотелость и пассивность. В реальности, особенно в боевой обстановке, Рохлин был резким, жёстким и необычно энергичным командиром, который не терпел расслабленности без соответствующей команды

Он был одним из немногих офицеров, кто открыто и честно говорил, что война в Чечне идёт с обученным и сильным противником. Он нещадно, перечисляя конкретные фамилии, критиковал руководство ВС РФ за бездарно проведённую операцию по штурму Грозного.

При этом Рохлин не считал чеченский народ врагом. Генерал осознавал, что к конфликту привело множество внутренних и внешних факторов. Вмешательство зарубежных сил не влияло на тот факт, что в Чечне шла настоящая гражданская война. Он осознавал, что федеральные войска вынуждены убивать своих сограждан, и такая ситуация не может быть чем-то нормальным. В связи с этим Рохлин отказался от Золотой Звезды Героя России за заслуги при штурме Грозного.

Политика и смерть

Рохлин глубоко переживал за судьбу Отечества. Возможно, что на волне популярности в армии и народе он решил, что сможет изменить положение дел в России. В 1995 году Рохлин погрузился в омут политической жизни, став депутатом Госдумы. Он сотрудничал с партией «Наш дом — Россия», но быстро в ней разочаровался.

В1997 году Рохлин учреждает «Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» (ДПА). В Москве генерал собирает многотысячные оппозиционные демонстрации. Рохлин требует отставки Бориса Ельцина, упрекает его в «геноциде народа», в развале армии, экономики и государственности. Полководец требовал того, чтобы Ельцин предстал перед трибуналом.

Первый президент РФ вполне ожидаемо не признавал критику Рохлина и видел в нём источник политических угроз. Оппозиционную деятельность генерала он называл «деструктивными действиями» и обещал, что «этих Рохлиных мы сметём»

Политическая деятельность генерала вызывала восторг далеко не у всех его сподвижников. На телепередачах Рохлин вёл себя неуверенно, путался в заявлениях, часто не знал, как отвечать на колкости журналистов. На митингах Рохлин говорил красивые и правильные слова, но полноценной программы переустройства страны у него не было. Ходили слухи, что генерал готовит военный переворот, но они не нашли какого-либо подтверждения.

Неудивительно, что гибель полководца многие связали (и продолжают связывать) с бурной политической деятельностью. Рохлин действительно нажил себе много врагов, но вердикт следствия и суда был неизменным — убийство совершила его жена Тамара на почве бытовой ссоры. Утверждается, что супруга Рохлина не выдержала отсутствие внимания со стороны мужа. Генерал всецело принадлежал сначала армии, а потом — большой политике. Ситуацию в семье усугубляли пристрастие Тамары к алкоголю и взаимные подозрения в изменах.

После приезда милиции Тамара признала свою вину, но через три дня она отказалась от первоначальных показаний и заявила, что на неё. По словам Рохлиной, в ночь на 3 июля в дачный дом проникли неизвестные люди. Они потребовали у неё пистолет, которым застрелили генерала. Она полагает, что убийство мужа было заказом Кремля

Тамара получила восемь лет колонии, но после подачи кассационной жалобы суд сократили срок до четырёх лет. Тем не менее, весь тюремный срок она не отсидела и вышла на свободу в 2001 году из-за начавшегося пересмотра уголовного дела.

В 2005 году суд пришёл к выводу о том, что все версии о непричастности Тамары являются надуманными. Уже поседевшей вдове дали четыре года лишения свободы условно. Адвокат Рохлиной Анатолий Кучерена назвал вердикт суда «издевательством над здравым смыслом» и «позором судебной системы».

Бывший генпрокурор (1995-1999) Юрий Скуратов, напротив, уверен в объективности следствия. В частности, он неоднократно говорил, что до приезда милиции Тамара сделала несколько телефонных звонков своим подругам, где призналась в преступлении

Трагедии преследовали Рохлина ещё при жизни. В 1990-е годы, помимо ухудшающихся отношений с женой, произошла ещё одна драма. Его малолетний сын Игорь начал отставать в умственном развитии после перенесённого в раннем детстве менингита. Знакомые семьи утверждают, что мальчик страдал расстройством психики. Он мог внезапно стать агрессивным и наброситься на окружающих, в том числе на мать.

В своей жизни Рохлин совершил, наверное, одну роковую ошибку. Она произошла в 1995 году, когда генерал решил, что способен помочь Родине в кресле депутата Госдумы. Жёсткому, но при этом простодушному Рохлину явно не подходил образ госдеятеля. Политическая деятельность полководца усугубила не только отношения с супругой, но и ситуацию с его безопасностью в целом.