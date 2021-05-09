Эстонская полиция не смогла помешать зажечь «Вечный огонь» в Таллине

Политика

Сегодня, 9 мая, эстонская полиция не смогла помешать зажечь символический «Вечный огонь» в Таллине.

Сообщается, что автомобиль одного из организаторов был остановлен. Силовики попросили его открыть багажник, который оказался пустым. Сергей Чаулин рассказал, что около его дома с утра дежурили полицейские. В прошлом году у Чаулина конфисковали звезду «Вечного огня».

Церемония по случаю Победы в Великой Отечественной войне была организована представителями НКО «Российские соотечественники Европы», передает РЕН ТВ.