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Политика
Эстонская полиция не смогла помешать зажечь «Вечный огонь» в Таллине
9 мая, 2021 12:14
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Сегодня, 9 мая, эстонская полиция не смогла помешать зажечь символический «Вечный огонь» в Таллине.
Сообщается, что автомобиль одного из организаторов был остановлен. Силовики попросили его открыть багажник, который оказался пустым. Сергей Чаулин рассказал, что около его дома с утра дежурили полицейские. В прошлом году у Чаулина конфисковали звезду «Вечного огня».
Церемония по случаю Победы в Великой Отечественной войне была организована представителями НКО «Российские соотечественники Европы», передает РЕН ТВ.
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