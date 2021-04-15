Эстония готовится ответить России за стягивание войск к границам Украины

Политика

В Эстонии с тревогой наблюдают за тем, как в последнее время Украина и Россия выстраивают отношения между собой. Сильнее всего их напрягают действия властей РФ.

«Какие будут следующие шаги РФ, каковы возможные результаты, надо ли нам готовить ответные шаги и усиливать собственную оборону», – прокомментировала наблюдения премьер-министр страны Кая Каллас.

Она подчеркнула, что Эстония пока не собирается предпринимать какие-либо меры, но на всякий случай внимательнее, чем обычно, следит за обстановкой, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее президент Эстонии заявила о том, что Запад должен принять Россию «такой, какая она есть».