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Политика
Эстония готовится ответить России за стягивание войск к границам Украины
15 апреля, 2021 15:01
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Mihkel Maripuu via www.imago-ima/www.imago-images.de
В Эстонии с тревогой наблюдают за тем, как в последнее время Украина и Россия выстраивают отношения между собой. Сильнее всего их напрягают действия властей РФ.
«Какие будут следующие шаги РФ, каковы возможные результаты, надо ли нам готовить ответные шаги и усиливать собственную оборону», – прокомментировала наблюдения премьер-министр страны Кая Каллас.
Она подчеркнула, что Эстония пока не собирается предпринимать какие-либо меры, но на всякий случай внимательнее, чем обычно, следит за обстановкой, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее президент Эстонии заявила о том, что Запад должен принять Россию «такой, какая она есть».
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