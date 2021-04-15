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Политика

Эстония готовится ответить России за стягивание войск к границам Украины

Марьям Ибрагимова
15 апреля, 2021 15:01
1 мин
Марьям Ибрагимова
15 апреля, 2021 15:01
1 мин
Mihkel Maripuu via www.imago-ima/www.imago-images.de
Mihkel Maripuu via www.imago-ima/www.imago-images.de

В Эстонии с тревогой наблюдают за тем, как в последнее время Украина и Россия выстраивают отношения между собой. Сильнее всего их напрягают действия властей РФ.

«Какие будут следующие шаги РФ, каковы возможные результаты, надо ли нам готовить ответные шаги и усиливать собственную оборону», – прокомментировала наблюдения премьер-министр страны Кая Каллас.

Она подчеркнула, что Эстония пока не собирается предпринимать какие-либо меры, но на всякий случай внимательнее, чем обычно, следит за обстановкой, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее президент Эстонии заявила о том, что Запад должен принять Россию «такой, какая она есть».

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Украина
Эстония
Россия
Войска
Кая Каллас
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