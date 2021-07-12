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Политика
Эсминец США вторгся в морские границы Китая. Китайцы сделали «последнее» предупреждение
12 июля, 2021 08:55
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US Navy/via Globallookpress.com
Ракетный эсминец ВМС США Benfold вторгся в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Китайские военные сделали предупреждение американскому кораблю.
Benfold 12 июля, не получив разрешение китайских властей, незаконно вторгся в акваторию островов Сиша. Группировка ВМС Китая сопроводила американский корабль и сделала ему предупреждение.
Китай настоятельно призвал американскую сторону немедленно прекратить подобные провокации, напомнив об ответственности и предупредив о возможных последствиях, пишет «РИА Новости».
Над архипелагом с 1974 года был установлен контроль КНР, однако претензии на него предъявляют также Вьетнам и Китайская республика (Тайвань). В Китае считают Парасельские острова исконно своими.
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