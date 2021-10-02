Эскадрилья из 27 американских истребителей F-35A появится в Европе
США начнут размещение на авиабазе Лейкенхит в Англии эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения F-35A.
Как сообщили в ВВС США, эскадрилья получила название «Валькирия». Это будет первое подразделение F-35A за пределами Соединенных Штатов.Авиабаза Лейкенхит находится в 113 километрах к северо-востоку от Лондона. Сейчас там размещены американские истребители F-15, пишут «Известия».
США намерены развернуть на 12 базах стран НАТО в общей сложности 450 истребителей F-35.
Ранее сообщалось, что с истребителем пятого поколения F-35B произошел курьезный случай: боевая машина выстрелила в себя. Инцидент произошел на полигоне Юма в штате Аризона.
F-35B выстрелил из 25-мм пушки, однако полубронебойный осколочно-фугасный снаряд взорвался под самолетом и повредил нижнюю часть фюзеляжа. Пилот не пострадал.