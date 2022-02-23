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Политика
Эрдоган заявил Путину о категорическом непризнании действий против Украины
23 февраля, 2022 17:33
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Анкара не признает шаги Москвы, которые идут против территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонной беседе с российским президентом Владимиром Путиным.
Эрдоган подчеркнул, что разрешение ситуации должно проходить, основываясь на минских договоренностях. При этом военный конфликт с Украиной никому не принесет пользы, подчеркнул турецкий президент.
Также, добавил Эрдоган, Анкара готова прилагать усилия и участвовать в деэскалации ситуации и установлении мира на Украине, передаёт «РБК».
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