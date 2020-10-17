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Эрдоган сделал приятно Владимиру Зеленскому после их встречи в Стамбуле

Кирилл Савушкин
17 октября, 2020 09:04
1 мин
Photo
Flickr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил свою позицию по Крыму в ходе брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшимся после их встречи в Стамбуле.

«Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. И в рамках этого мы всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма», - заявил турецкий лидер. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, Эрдоган пообещал поддержку крымским татарам. Также, по словам Зеленского, турецкий глава будет бороться за права политзаключенных в России.

темы
Россия
Турция
Крым
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