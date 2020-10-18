Эрдоган решил расстроить Кремль ещё сильнее и нашел собственный газ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об объеме недавно открытого газового месторождения «Сакарья».

Залежи были обнаружены Турцией в Черном море в конце лета. Их объем составляет порядка 405 млрд кубометров.

«Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволяют говорить об увеличении объема доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд кубометров, то есть до 405 млрд кубометров», — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.