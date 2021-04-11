Энтони Блинкен: Власти России и США могут сотрудничать в некоторых сферах

Политика

Блинкен: Россия и США могут сотрудничать в некоторых сферах

Власти США рассчитывают на взаимодействие с Россией в тех сферах, которые представляют взаимный интерес, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он считает, что этими сферами могут стать вопросы контроля над вооружениями.

Ранее Блинкен говорил, что Россия представляет угрозу для интересов США и союзников Вашингтона в разных частях Европы.

По словам политика, власти России предприняли ряд мер, которые были направлены на подрыв американских ценностей и интересов в мире, пишет ТАСС.