Энтони Блинкен распорядился предоставить Киеву срочную военную помощь объемом до $350 млн
Америка предоставит Украине третий транш военной поддержки.
По словам госсекретаря Соединенных Штатов, он, пользуясь выданными ему полномочиями, намерен выделить еще один, третий по счету транш, размером в 350 млн долларов, для оперативной поддержки обороноспособности Украины.
«Чтобы поспособствовать Украине в противостоянии угроз со стороны России, и именно бронетехники и воздушного десанта, пакет будет включать особую помощь в виде оборонительного вооружения,- зявил госсекретарь США. - Это предельно ясный сигнал того, что Соединенные Штаты находятся на стороне украинского народа, который защищает свою независимую, отважную и гордую страну».
Слова госсекретаря цитируются в распространенном в субботу письменном заявлении главы американской дипломатии, - сообщает агентство ТАСС.