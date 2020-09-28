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Энергетика находится в «удручающем состоянии». Предсказано повторение Чернобыля

Артем Денисов
28 сентября, 2020 04:27
1 мин
Чернобль
Фото: pixabay.com

Ситуация в украинской атомной энергетике вызывает опасения и может привести к катастрофе, сообщил бывший депутат Рады Евгений Мураев.

«Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться», — сказал политик. По его словам, атомная энергетика Украины находится в «удручающем состоянии», сообщают «Известия».

Ранее представители Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с предупреждением об опасности «очередного Чернобыля». Они указывают, что в ядерной энергетике складывается «угрожающая ситуация».

По словам ветеранов-атомщиков, основной поставщик электроэнергии в стране НАЕК «Энергоатом» не имеет постоянного руководства, которое работало бы с разрешениями.

темы
украина
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