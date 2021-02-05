Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он поддерживает позицию по газопроводу «Северный поток-2», которую высказала канцлер Германии Ангела Меркель. Он отметил, что главная задача правительств сран ЕС – реализовать энергетический переход. Об этом он рассказал по итогам встречи франко-немецкого совета по обороне и безопасности.

«Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер (Ангела Меркель). Наш приоритет в Европе – это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2», — сообщил французский лидер.

Макрон добавил, что и Франция, и Германия вместе стремиться к тому, чтобы «укрепить европейский энергетический суверенитет» и при этом «ответить на проблему экологического перехода», передаёт Lenta.ru.

Напомним, ранее госпожа Меркель сообщила, что ФРГ готова вступить в переговоры с США, которые намекнули на то, что санкции против «Северного потока-2» могут быть частично сняты.