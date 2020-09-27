Эммануэль Макрон облегчить жизнь послу Франции призывами к демократии

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Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал происходящее в Беларуси как кризис власти. По его мнению, Лукашенко должен покинуть свой пост.

Авторитарная власть, утверждает французский лидер, не способна принять логику демократии. Демонстранты, в свою очередь, вызывают у Макрона восхищение.

«Они знают, на какой риск идут, устраивая шествия каждые выходные, и все же они продолжают движение за пробуждение демократии в этой стране, которая так долго ее лишала», — заявил политик в своем интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Взаимоотношения Франции и Беларуси усложняет тот факт, что недвано назначенный Макроном новый посол в Беларуси Николя де Лакост всё еще не может покинуть Париж, так как не имеет права вручать верительные грамоты нелигитимному, по мнению его страны, Лукашенко.