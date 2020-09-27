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Эммануэль Макрон облегчить жизнь послу Франции призывами к демократии

Кирилл Савушкин
27 сентября, 2020 09:48
1 мин
Photo
Flickr

Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал происходящее в Беларуси как кризис власти. По его мнению, Лукашенко должен покинуть свой пост.

Авторитарная власть, утверждает французский лидер, не способна принять логику демократии. Демонстранты, в свою очередь, вызывают у Макрона восхищение.

«Они знают, на какой риск идут, устраивая шествия каждые выходные, и все же они продолжают движение за пробуждение демократии в этой стране, которая так долго ее лишала», — заявил политик в своем интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Взаимоотношения Франции и Беларуси усложняет тот факт, что недвано назначенный Макроном новый посол в Беларуси Николя де Лакост всё еще не может покинуть Париж, так как не имеет права вручать верительные грамоты нелигитимному, по мнению его страны, Лукашенко.

темы
Александр Лукашенко
Беларусь
Франция
Эммануэль Макрон
1 мин