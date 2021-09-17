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Политика
Элла Памфилова умышленно умолчала о планах Владимира Путина по голосованию
17 сентября, 2021 18:31
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Youtube / TASS
О том, что президент РФ Владимир Путин будет голосовать на выборах в Госдуму дистанционно было известно заранее. Информация об этом скрывалась специально. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Она пояснила, что планы по формату голосования президента были известны ЦИК. Информацию было решено не разглашать, чтобы не провоцировать возможные атаки на систему электронного дистанционного голосования, передаёт Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».
Ранее стало известно, что на подмосковном избирательном участке пришлось приостановить работу комиссии.
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