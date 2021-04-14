Элла Памфилова рассказала о своем отношении к женщинам

Политика

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова почувствовала необходимость высказаться о том, что женщины в нашей стране стремятся в последнее время занять руководящие должности, что очень ее радует.

«У избирательной системы – женское лицо. 85% участковых избирательных комиссий возглавляют женщины», – пояснила она.

Памфилова подчеркнула, что на данный момент 23 из 85 председателей избирательных комиссий субъектов РФ женщины, в скором времени их число может увеличиться до 25, передает Telegram-канал ЦИК России.

Ранее Памфилова прокомментировала свое переизбрание.