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Политика
Элла Памфилова предложила собирать подписи за кандидатов в Мосгордуму через Госуслуги
19 января, 2021 16:39
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Фото из открытых источников
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила узаконить возможность сбора подписей за кандидатов в Мосгордуму через Единый портал государственных услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК РФ.
Также известно, что Памфилова обратилась с этой идеей к главе общественного штаба по наблюдению за выборами в столице России Алексею Венедиктову с просьбой проработать вопрос.
Кроме того, в Telegram-канале говорится о том, что дистанционное электронное голосование может быть организовано в Москве на выборах 2021 года с помощью технических устройств, разработанных правительством города.
Ранее сообщалось, что ЦИК готовится к вмешательствам в выборы.
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