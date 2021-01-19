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Элла Памфилова предложила собирать подписи за кандидатов в Мосгордуму через Госуслуги

Марьям Ибрагимова
19 января, 2021 16:39
1 мин
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила узаконить возможность сбора подписей за кандидатов в Мосгордуму через Единый портал государственных услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК РФ.

Также известно, что Памфилова обратилась с этой идеей к главе общественного штаба по наблюдению за выборами в столице России Алексею Венедиктову с просьбой проработать вопрос.

Кроме того, в Telegram-канале говорится о том, что дистанционное электронное голосование может быть организовано в Москве на выборах 2021 года с помощью технических устройств, разработанных правительством города.

Ранее сообщалось, что ЦИК готовится к вмешательствам в выборы.

темы
выборы
Мосгордума
ЦИК
Элла Памфилова
Алексей Венедиктов
Госуслуги
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