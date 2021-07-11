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Политика
Элла Памфилова: 11 партий представили документы для участия в выборах в Госдуму
11 июля, 2021 15:24
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Kremlin Pool/Global Look Press
Документы для участия в осенних выборах в Госдуму представили уже одиннадцать партий, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, суммарно от всех партий на данный момент зарегистрированы 3 тыс. 187 кандидатов в депутаты.
«Что касается выборов Госдумы, 11 партий уже представили документы в нашу комиссию для выдвижения 3 тыс. 187 кандидатов в депутаты Госдумы», - сказала она.
Для того, чтобы подать документы у политических партий остается чуть около двух дней - политикам нужно зарегистрироваться до 24 часов 13 июля, передает РЕН-ТВ.
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