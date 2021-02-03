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Электронная виза для въезда в РФ может превратиться в многократную

Артем Денисов
3 февраля, 2021 06:48
2 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 06:48
2 мин
виза
Piqsels.com

Электронная виза для въезда в Россию может стать многократной.

Как сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин, соответствующее решение должно приниматься на основе накопленного опыта и с учетом возможных рисков.

Как напомнил дипломат, в настоящее время безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан уже 60 иностранных государств, а после снятия ранее установленных кабмином России ограничений на въезд в РФ граждане уже 112 государств будут иметь возможность въезжать без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт, сообщает РИА «Новости».

Ранее российские туроператоры напомнили о том, что с 2021 года на всей территории РФ будут введены электронные визы.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, по оценке туроператоров, 2020 год «должен стать годом активного, даже агрессивного информирования мирового сообщества о том, что с 2021 года к нам можно будет приехать по электронной визе».

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