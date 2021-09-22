Экваториальная Гвинея возможно ведет переговоры сЧВК из России
Очередная африканская страна проявляет интерес к российским специалистам в области обеспечения безопасности. По информации EU Reporter, власти Экваториальной Гвинеи рассчитывают на помощь ЧВК из России.
По версии журналистов, сын президента африканской страны и по совместительству вице-президент ТеодороНгема Обианга Манге тайно посетил Москву с визитом. По некоторым данным, речь шла о попытке переговоров со знаменитой «ЧВК Вагнера».
Президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого ищет новых союзников, чтобы преодолеть кризис. Западные страны наложили санкции на африканское государство, поэтому в сложившейся ситуации официальный Малабо и смотрит в сторону России.
Эксперты EU Reporter отметили, что в последнее времяМосква стала более активной в Африке и наладила партнерские отношения в сфере безопасности со странами региона. В качестве примера приводитсяЦентральноафриканская Республика. В ЦАР российские инструкторы обучали личный состав местных силовых ведомств в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве. Это позволило национальной армии предотвратить госпереворот и разгромить боевиков.
Несмотря на попытки французских властей сохранить свои позиции на Черном континенте, африканские страны одна за другой решаются на смелые ходы на международной арене, которые способны вывести их из-под угасающего влияния бывшей метрополии.
Одновременно с этим, если слухи о визите соответствуют действительности, Россия заинтересована только в сотрудничестве на благо обеих держав, и не поддерживает возможные авантюры, представляя африканским лидерам самостоятельно разрешать внутренние политические вопросы, не связанные с обеспечением безопасности от реальных угроз.