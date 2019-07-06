Экс-юриста ФБК Серуканова возмутили махинации Соболь во время сбора подписей избирателей

Бывший юрист ФБК обосновал причину, по которой юрист так называемого ФБК Любовь Соболь решилась пойти на подделку подписей избирателей.

Подписная кампания на выборах в Мосгордуму у пешек Алексея Навального выдалась вполне неудачной из-за отсутствия как таковой политической программы и популярности кандидатов.

Однако, как мы знаем, штаб Навального всегда найдет способ «выкрутиться», пусть даже не самым честным путем.

Показателен очередной скандал с Любовью Соболь, чья «фабрика» по подделке подписей была прикрыта сотрудниками МВД в Пресненском районе. На съемной квартире были задержаны молодые люди, которые позже сознались, что подписи «рисовали» в пользу Соболь и Жданова.

По словам Серуканова, Соболь еще раньше рассматривала вариант с фальсификацией подписей, когда в 2014 году шла на выборы. Но тогда она побоялась уголовной ответственности. А сейчас у нее «окрепла наглость», так как технологии провокаций у них вышли на новый высокий уровень, что придало ей уверенности.

Он уверен, что в случае если избирком откажется принимать фальшивые подписи, оппозиционеры начнут сразу же кричать об «ужасах режима», устраивать протесты и во всем будут винить власть.

Шум о забрасывании агитбуков испражнениями, по мнению эксперта, вполне в стиле Соболь. Вряд ли властям это было выгодно, а вот для навальнистов это очередной повод поднять медийный шум. Сам Серуканов возмущен тем, что оппозиция в случае своих неудач сразу начинает кричать о «травле». Но только история с Винокуровой, Федермессер и Кацем говорит о том, что они сами травят людей без зазрения совести.