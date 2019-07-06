Экс-юриста ФБК Серуканова возмутили махинации Соболь во время сбора подписей избирателей
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Экс-юриста ФБК Серуканова возмутили махинации Соболь во время сбора подписей избирателей

По словам Серуканова, Соболь еще раньше рассматривала вариант с фальсификацией подписей

Бывший юрист ФБК обосновал причину, по которой юрист так называемого ФБК Любовь Соболь решилась пойти на подделку подписей избирателей.

Подписная кампания на выборах в Мосгордуму у пешек Алексея Навального выдалась вполне неудачной из-за отсутствия как таковой политической программы и популярности кандидатов.

Однако, как мы знаем, штаб Навального всегда найдет способ «выкрутиться», пусть даже не самым честным путем.

Показателен очередной скандал с Любовью Соболь, чья «фабрика» по подделке подписей была прикрыта сотрудниками МВД в Пресненском районе. На съемной квартире были задержаны молодые люди, которые позже сознались, что подписи «рисовали» в пользу Соболь и Жданова.

По словам Серуканова, Соболь еще раньше рассматривала вариант с фальсификацией подписей, когда в 2014 году шла на выборы. Но тогда она побоялась уголовной ответственности. А сейчас у нее «окрепла наглость», так как технологии провокаций у них вышли на новый высокий уровень, что придало ей уверенности.

Он уверен, что в случае если избирком откажется принимать фальшивые подписи, оппозиционеры начнут сразу же кричать об «ужасах режима», устраивать протесты и во всем будут винить власть.

Шум о забрасывании агитбуков испражнениями, по мнению эксперта, вполне в стиле Соболь. Вряд ли властям это было выгодно, а вот для навальнистов это очередной повод поднять медийный шум. Сам Серуканов возмущен тем, что оппозиция в случае своих неудач сразу начинает кричать о «травле». Но только история с Винокуровой, Федермессер и Кацем говорит о том, что они сами травят людей без зазрения совести.

Теги:
События: политика
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