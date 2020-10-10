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Экс-президенту Киргизии отвели всего четыре дня на свободе

Кирилл Савушкин
10 октября, 2020 15:13
1 мин
Photo
Flickr

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев оказался арестован силовиками, не успев провести на свободе и пяти дней. Факт задержания подтвердил Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

«10 октября года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке был задержан Алмазбек Атамбаев», - передает пресс-служба ведомства.

Как сообщает «Интерфакс», первым о задержании сообщила представитель Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева.

Ранее политик был освобожден из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны в ходе протестов в Бишкеке в ночь на 6 октября.

темы
Киргизия
задержание
Алмазбек Атамбаев
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