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Политика
Экспортный рывок: танк «Армата» представят за рубежом
5 февраля, 2021 00:18
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фото: Wikipedia
Новейший танк «Армата» российского производства получил паспорт экспортного облика.
В ближайшее время боевую машину впервые представят за рубежом. Ближайшей зарубежной выставкой с участием российских оборонных предприятий, включая концерн «Уралвагонзавод», который занимается производством «Арматы», станет оружейный салон IDEX-2021 в Абу-Даби.
Как омтетили на предприятии, на танк оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время его ждет зарубежный дебют, сообщает РИА «Новости».
Ранее танк «Армата» испытали в Сирии. Работоспособность техники увидели в реальных боевых условиях.
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