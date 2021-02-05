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Экспортный рывок: танк «Армата» представят за рубежом

Артем Денисов
5 февраля, 2021 00:18
1 мин
Артем Денисов
5 февраля, 2021 00:18
1 мин
Армата
фото: Wikipedia

Новейший танк «Армата» российского производства получил паспорт экспортного облика.

В ближайшее время боевую машину впервые представят за рубежом. Ближайшей зарубежной выставкой с участием российских оборонных предприятий, включая концерн «Уралвагонзавод», который занимается производством «Арматы», станет оружейный салон IDEX-2021 в Абу-Даби.

Как омтетили на предприятии, на танк оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время его ждет зарубежный дебют, сообщает РИА «Новости».

Ранее танк «Армата» испытали в Сирии. Работоспособность техники увидели в реальных боевых условиях.

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