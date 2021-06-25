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Политика
Экс-полицейский спровоцировавший навсегда изменившие США протесты получил приговор
25 июня, 2021 23:22
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Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Globallookpress
Бывший сотрудник полиции Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, получил приговор в суде сегодня, 25 июня.
Отказавшийся извиняться перед семьей погибшего Шовин получил 22.5 года лишения свободы. Заседание суда проходило в Миннеаполисе, передает РИА «Новости».
Напомним, гибель Флойда спровоцировала беспорядки по всей территории США.
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