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Политика
Эксперты: Вашингтон вмешивается в политические процессы Армении
27 июня, 2021 12:41
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Вашингтон планирует и далее вмешиваться в политические процессы в Армении, чтобы укрепить гражданское общество в стране. Об этом сообщает Агентство США по международному развитию (USAID).
В ближайшее время специалисты из США планируют провести в стране исследование, чтобы выяснить количество объединений, готовых к наращиванию так называемого «потенциала гражданского общества».
Американские эксперты предполагают, что организации гражданского общества в Армении смогут показать свою активность в сложное для страны время, возобновить диалог с правительством, внесут свой вклад в реализацию государственной политики, пишет ФАН.
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