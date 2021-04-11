Политика

Эксперт: «Вряд ли Беларуси одной удастся эту тенденцию переломить»

Если в Донбассе произойдет новый широкомасштабный конфликт, то эта ситуация может обострить ситуацию на южной границе Беларуси. Об этом накануне заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

Дзерман считает, что в Украине есть огромное количество «отморозков-националистов», которые нагнетают угрозу и разжигают конфликт. По его словам, сейчас перед Минском стоит задача обеспечить безопасность южной границы страны, пишет «Московский комсомолец».

Если ситуация резко ухудшится, понадобится дополнительная поддержка России, считает эксперт.