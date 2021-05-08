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Политика
Эксперт: США хотят вернуть Россию в лихие 90-е
8 мая, 2021 11:38
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Edward M. PioRoda/Global Look Press
Американские власти мечтают, чтобы Россия снова стала замкнутой страной времен правления президента Бориса Ельцина, считает турецкий журналист Ильяс Кемалоглу.
По мнению Кемалоглу, приход к власти в США Джо Байдена предопределил новый виток напряженности в отношениях с Россией. А одна из причин - усиление влияния Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа.
По мнению автора, Вашингтон не желает развития тесного сотрудничества России и Турции, пытаясь ослабить его путем изоляции и санкций против Москвы, пишет РИА «Новости».
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