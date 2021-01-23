Новости Политика
Политика
«Эксперт» с сигаретой рассказал об «истинных» планах протестующих (видео)
23 января, 2021 13:28
1 мин
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
На Пушкинской площади в Москве бабушка поставила раскладной стул, села него, закурила, и поделилась своим мнением о проходящих протестах.
Она пояснила, что протестующие хотят «раскачать» ситуацию и сместить президента России Владимира Путина. При этом, сама женщина выступает за свободные выборы и допуск оппозиционных кандидатов.
Полную речь бабушки смотрите на видео от фотокорреспондента «Русской планеты» Сергея Рыжика.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку