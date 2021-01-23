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Политика

«Эксперт» с сигаретой рассказал об «истинных» планах протестующих (видео)

Антон Мельников
23 января, 2021 13:28
1 мин
Антон Мельников
23 января, 2021 13:28
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

На Пушкинской площади в Москве бабушка поставила раскладной стул, села него, закурила, и поделилась своим мнением о проходящих протестах.

Она пояснила, что протестующие хотят «раскачать» ситуацию и сместить президента России Владимира Путина. При этом, сама женщина выступает за свободные выборы и допуск оппозиционных кандидатов.

Полную речь бабушки смотрите на видео от фотокорреспондента «Русской планеты» Сергея Рыжика.

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