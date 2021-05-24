Эксперт объяснил популярность предварительного голосования «Единой России»

Политика

Генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал, почему предварительное голосование набирает популярность у россиян. Первичные выборы «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму VIII созыва стартовали 24 мая и пройдут в течение недели.

В этом году по сравнению с 2016-м количество заявок от кандидатов на участие в процедуре возросло на 40%. Такой рост Журавлев объяснил повышением уровня политической грамотности избирателей.

«Чем больше людей начинает понимать, как это работает, тем больше начинает в него [предварительное голосование] включаться. Система зреет, и праймериз становится более востребованным», — рассказал эксперт.

Предварительное голосование позволяет избирателям самим формировать кандидатские списки. Удобно и то, что в последние годы первичные выборы «Единой России» проходят по открытой модели. То есть участвовать могут как члены партии, так и беспартийные граждане. Отдать свой голос также в праве любой желающий.

По словам эксперта, такой механизм позволяет партии регулярно обновлять депутатский корпус. «Единая Россия» старается привлекать не только профессиональных политиков, но и общественников, учителей, строителей — всех, кто знаком с локальными проблемами и готов предложить пути их решения.

«В 2021 году это также будет обновление, но не на 100%, костяк всегда остается, без него не будет преемственности – единой политики. <…> Новые люди обязательно должны появляться, возможно, с совершенно неожиданными политическими взглядами и подходам», — констатировал Журавлев.

Предварительное голосование в Москве пройдет в электронном формате с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Принять в нем участие в качестве выборщика могут все желающие.

Общероссийские выборы в Госдуму пройдут 19 сентября.