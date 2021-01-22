Эксперт объяснил, почему ротавирусом чаще болеют в зимнее время

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Ротавирусная инфекция протекает всегда одинаково, независимо от времени года, поэтому бояться зимних вспышек заболевания не стоит, заявил врач-терапевт известного московского клинического госпиталя Виктор Лишин. У ротавируса нет определенной сезонности. Однако в целом зимой люди действительно болеют чаще, и этому есть простое объяснение.

«Определенную сезонность в заболеваемости ротавирусом не отмечаем обычно, но в зимнее время иммунитет ослаблен, витаминов не хватает, солнца мало, активности меньше, все это влияет на то, что люди подвержены заболеваниям чаще. Но в целом, поскольку это ротавирус, алиментарный путь передачи, связан с контактами, поэтому протекание всегда одинаковое, не зависит от сезона, и лечение всегда спокойное», – уверил врач.

Как правило, ротавирус передается орально-фекальным путем и чаще всего попадает в организм через немытые руки. За это в народе его прозвали «болезнью грязных рук». Как ранее заявлял доктор Евгений Комаровский, ссылаясь на медицинскую статистику, порядка 98% детей перенесли «болезнь грязных рук» как минимум один раз, не достигнув даже трехлетнего возраста.

Напомним, в среду Минобразования Московской области заявило о массовом заболевании учеников школы №3 и №4 в Красноармейске. 96 детей пожаловались на недомогание, по симптоматике схожее с ротавирусной инфекцией, об этом сообщил источник ТАСС.