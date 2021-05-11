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Эксперт Сергей Балмасов объяснил стратегическую важность базы ВМФ РФ в Судане

Елена Коваленко
11 мая, 2021 14:57
2 мин
Елена Коваленко
11 мая, 2021 14:57
2 мин
Соц сети
Соц сети

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов считает, что в сугубо техническом отношении, если брать большую политику, то Россия как великая держава нуждается в базе на побережье Красного моря.

«Учитывая, что за последние 15-20 лет участились походы в мировой океан, далеко не все корабли могут автономно существовать в открытом морском пространстве без опоры на дозаправку, на отдых личного состава, на мелкий ремонт. Поэтому здесь все довольно логично», — отметил востоковед.

По его словам, геополитическая важность африканского района заключается в выходе к Суэцкому каналу — кровеносной артерии для стран-членов Европейского союза.

«Располагая даже неполноценной морской базой можно относительно быстро превратить ее в подобие военной. Для Евросоюза это очень раздражающий фактор. Благодаря чему поставки всего необходимого могут быть поставлены под сильнейшую угрозу», — считает эксперт.

По мнению Балмасова, опасения ЕС и Запада объяснимы, как и стратегически понятный выбор России, ведь из Индийского океана через Красное море можно попасть в Средиземное, а далее в Атлантический.

«Дело идет. По факту он реально нужен для океанических плаваний, для геополитических отношений, чтобы Запад знал, что его кровеносную артерию можно передавить, если они, с нашей точки зрения, ведут себя неадекватно. Гнуть свою линию», — подытожил эксперт.

О планах РФ построить базу мировое сообщество узнало в конце 2020 года, когда отечественное Министерство обороны подписало соответствующее соглашение. Согласно документу, Хартум выделит место у побережья, потом в опорном пункте разместятся до 300 военных и не более четырех кораблей.

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