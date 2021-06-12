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Политика
Экс-лидер Молдовы Игорь Додон рассказал об искреннем друге на Востоке
12 июня, 2021 15:19
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Kremlin Pool/Global Look Press
Экс-президент Молдовы Игорь Додон, возглавляющий также Социалистическую партию, поздравил Россию с праздником.
В День России бывший молдавский лидер отметил, что считает РФ самым искренним другом своей Родины.
Додон напомнил об объединяющей две страны вере и церкви, экономических и гуманитарных связях. Также он выразил благодарность за поставки «Спутника V». Об этом сообщает РИА «Новости».
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