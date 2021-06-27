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Политика
Экс-лидер Литвы раскрыла свой взгляд на судьбу Александра Лукашенко
27 июня, 2021 12:01
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Dmytro Stakhovskyi/Keystone Press Agency/Globallookpress
Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте жестко высказалась о белорусском лидере Александре Лукашенко.
Политик убеждена: его ожидает международный трибунал. Деятельность Лукашенко в Беларуси Грибаускайте оценивает как «начало агонии». По ее словам, наиважнейшим этапом является отказ белорусского народа воспринимать диктатуру и постсоветскую пропаганду.
«Без поддержки Кремля он был бы никем», — цитирует «Росбалт» подведенный Грибаускайте итог правления Лукашенко.
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