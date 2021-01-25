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Экс-глава Роспотребнадзора выступил за снятие коронавирусных ограничений

Антон Мельников
25 января, 2021 19:42
1 мин
Антон Мельников
25 января, 2021 19:42
1 мин
kremlin.ru
kremlin.ru

Экс-глава Роспотребнадзора, ныне депутат Госдумы, Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусные ограничения можно отменить. При этом, он считает, что власти должны больше доверять гражданам.

«Я бы сегодня открыл возможность и для работы предприятий общественного питания. (...) В том числе можно дать людям возможность посидеть в ресторане после 11 вечера», — рассказал бывший главный санитарный врач.

Он отметил, что существуют некоторые люди, которые за вечер могут инфицировать не одну сотню человек.

«А так можно разрешать все!» — заявил экс-глава Роспотребнадзора.

Онищенко добавил, что самая эффективная защита — это вакцинация, передаёт Lenta.ru.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщила, что в Петербурге смягчение ограничений возможно в конце января.

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ТЕГИ
коронавирус
Геннадий Онищенко
ограничения
1 мин
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