Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Правительство России не сможет сдержать рост цен на продукты

Сергей Михневич
24 января, 2021 13:13
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 13:13
1 мин
Макаронные изделия
Pixabay

Заморозка цен на некоторые продукты в стране спровоцирует рост их стоимости. Об этом заявил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ, бывший помощник главы Минфина РФ Олег Буклемишев.

Цены вырастут ровно на те товары, стоимость которых государство решило «заморозить». В данном случае подорожают макароны, яйца и картофель, - рассказал эксперт.

Он пояснил, что производители начнут экономить, занижая качество товара, уменьшая объёмы продукта и упаковки, а также повышая цены на неконтролируемые аналоги, пишет URA.RU.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
Экономика
Продукты
Цены
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!