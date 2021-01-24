Политика

Заморозка цен на некоторые продукты в стране спровоцирует рост их стоимости. Об этом заявил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ, бывший помощник главы Минфина РФ Олег Буклемишев.

Цены вырастут ровно на те товары, стоимость которых государство решило «заморозить». В данном случае подорожают макароны, яйца и картофель, - рассказал эксперт.

Он пояснил, что производители начнут экономить, занижая качество товара, уменьшая объёмы продукта и упаковки, а также повышая цены на неконтролируемые аналоги, пишет URA.RU.