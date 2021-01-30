Политика

В Вануату задержан экипаж российской яхты «Милонга», который совершал кругосветное путешествие. Моряки отправлены в карантин.

Судно зашло в территориальные воды этого государства, чтобы пополнить запасы питьевой воды. Экипаж задержали, так как моряки забыли предупредить о своем намерении местные власти.

Посольство Росси в Австралии оказало троим задержанными необходимую консульскую помощь.

Сообщается, что власти Вануату пополнили россиянам запасы воды и топлива. Дипломаты рассчитывают в ближайшее время получить разрешение на выезд из страны, пишет Московский комсомолец.