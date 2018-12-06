Эффективность работы Дмитрия Рогозина по Арктике оказалась «нулевой»

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Это одна из главных площадок страны, где ежегодно собираются представители власти, госкорпорациий, полярники и просто неравнодушные к судьбе Заполярья люди.

Крайне важно, чтобы подобные мероприятия проходили в конструктивном и содержательном ключе, не превращаясь в «говорильню». Каждый докладчик должен сообщать что-то новое, оперировать фактами, приводить любопытные цифры, делать прогнозы, а не сыпать бесконечными призывами и лозунгами вроде «Нам необходимо интенсивно работать», «Мы приглашаем всех к диалогу», «Важно добиваться решения поставленных задач» и пр.

Большое значение имеет должность спикера. Например, в прошлом году форум посетил вице-премьер (сейчас — руководитель «Роскосмоса») Дмитрий Рогозин, по долгу службы занимавший пост председателя госкомиссии по развитию Арктики. Он провёл совещание по наиболее острым проблемам Крайнего Севера. Правда, журналистов с основной части этого небезынтересного мероприятия попросили удалиться.

С мая 2018 года вопросы социально-экономического развития Заполярья курирует вице-премьер Юрий Трутнев. На форуме его не было, да и какими-либо конкретными инициативами он пока не запомнился. Также в Петербург не приехал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша, выступление которого в 2017 году было, пожалуй, самым содержательным с чётким обозначением проблем и перспектив.

В частности, Рукша заявил, что про Северный морской путь (СМП), на который Россия возлагает большие надежды, можно забыть, если не начать строить гигантские атомные ледоколы «Лидер» проекта 10510 мощностью на винтах 120 Мегаватт. В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что на российских верфях будут заложены три «Лидера». Возможно, на решение правительства повлияла позиция Рукши и тот информационный резонанс, который он создал, в том числе выступая на форуме.

Из-за того, что многие значимые персоны форум не посетили, его значение объективно уменьшилось. С содержательностью докладов и дискуссий также были большие проблемы. Например, очень ярко в стиле «что надо сделать» выступил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Сергей Вахруков. Чиновник сказал немало правильных слов, но не поделился мнением о том, как воплотить благие призывы в жизнь. А в конце выступления шокировал публику заявлением о том, что эффективность работы Дмитрия Рогозина по Арктике оказалась «нулевой».

Невольно хотелось попросить Вахрукова оценить тогда деятельность нынешнего вице-премьера Трутнева. Может через шесть лет выясниться и что и он ничего хорошего не сделал для развития Заполярья. И к чему тогда было создавать госкомиссию и тратить на её содержание деньги?

По-настоящему важным событием форума «Арктика: настоящее и будущее» стало повышенное внимание к социальной сфере. Очень остро поднимались вопросы формирования в заполярных городах комфортных условий для жизни. Несмотря на ряд положительных изменений, связанных, прежде всего, с развитием проекта «Ямал-СПГ» (запуск заводов по сжижению природного газа) и ростом грузопотока по Северного морского пути, люди продолжают покидать Арктику.

О причинах оттока населения догадаться несложно. Это, прежде всего, суровые природно-климатические условия, безработица, отсутствие развитой социально-экономической инфраструктуры. Отчасти исключением является Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где как раз бурно развивается проект по сжижению природного газа.

Многие сетуют на отсутствие долгосрочной стратегии и требуют принятия федерального закона о развитии Заполярья, который обсуждается в правительстве РФ на протяжении пяти лет. Возможно, с появлением этих правовых актов ситуация действительно сдвинется с мёртвой точки.

Однако, как отмечают участники форума, на поверхности находятся множество элементарных мер, которые можно реализовать без утверждения каких-либо нормативных документов, но при должной господдержке. Прежде всего, это повышение заработных плат, субсидирование ипотеки и покупки жилья в заполярных регионах, развитие авиации и удешевление авиабилетов. Живущий в Арктике человек не должен чувствовать себя гостем, иметь возможность купить квартиру и при этом путешествовать по всему миру.

Сейчас в Арктике трудится огромное количество «вахтовиков» (до 25% от всего работающего населения). Иными словами, люди из других регионов приезжают в Заполярье на заработки, чтобы, как правило, накопить на квартиру в Москве и в других городах. Таким образом в России де-факто сформировалось потребительское отношение к Крайнему Северу, хотя его ресурсы без преувеличения кормят и будут очень долго кормить нашу страну.

Например, по данным «Газпрома», объём запасов нефти в шельфовой зоне всего мира составляет 457 миллиардов тонн, причём доля России — 33% (153 миллиарда тонн). 90% извлекаемых ресурсов находятся в Арктике, в основном в Баренцевом и Карском морях. Только газа в Заполярье в 2017 году было добыто 547 миллиардов кубометров.

Почему же при наличии таких несметных богатств не получается эффективно развивать регион? Главная проблема в отсутствии комплексной госполитики и чёткого распределения компетенций. Множество проектов в России терпят крах из-за того, что оказываются на стыке двух ведомств. В итоге размываются полномочия и ответственность.

Например, за контроль над развитием Северного морского пути развернулась нешуточная межведомственная борьба, прежде всего, между Минтрансом и «Росатомом». Чтобы никто не остался обиженным, «Росатом» был назначен оператором инфраструктуры, а Минтрансу были отданы полномочия отдавать разрешения на проход судов по СМП. Напряжённость между двумя ведомствами чувствовалась даже на полях форума.

При этом куда логичнее было бы выбрать одно из конкурирующих ведомств, либо создать новый орган, например, Агентство или ФГУП по развитию СМП и возложить на него ответственность за модернизацию инфраструктуры и проход судов, исключив возможность возникновения чиновничьей грызни.

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