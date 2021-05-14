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«Единая Россия» открестилась от ездившего пьяным за рулем члена Совфеда и выдвинула требование

Марьям Ибрагимова
14 мая, 2021 14:13
2 мин
Марьям Ибрагимова
14 мая, 2021 14:13
2 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Появившиеся в СМИ и социальных сетях публикации о том, что экс-губернатор Липецкой области, член Совета Федерации России Олег Королев сел за руль автомобиля в пьяном виде не прошли бесследно. Как оказалось, политик по собственному желанию приостановил членство в партии «Единая Россия».

По словам первого заместителя председателя Совфеда, секретаря Генерального совета партии власти Андрея Турчака, ЕР будет готова вновь принять Королева в свои ряды, если ему удастся доказать свою невиновность. Ранее экс-губернатор Липецкой области прокомментировал случившееся: он пояснил журналистам, что накануне ему стало плохо в дороге из-за проблем с сердцем, и он сам обратился к сотрудникам ГИБДД за помощью. В настоящее время идет разбирательство.

«В случае, если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, Единая Россия будет готова восстановить его членство в партии», – цитирует Турчака Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

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ТЕГИ
Единая Россия
Совет Федерации
Липецкая область
Андрей Турчак
Олег Королев
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