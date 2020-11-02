«Единая Россия» ищет яркие «необычные» лица в регионах для выборов в Госдуму

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Партия «Единая Россия» запустила проект под названием «Федеральный ПолитСтартап», задача которого - найти яркие лица для выборов в Госдуму в 2021 году. Эксперт считает, что тем самым партия хочет показать, что способна обновляться.

О запуске проекта рассказал источник в партии и подтвердил заместитель главы ЦИК «Единой России» Роман Романов. Прием заявок для участия в проекте начинается со 2 ноября.

Для проекта выбран слоган «Новый шаг для тех, кому доверяют люди».

«ПолитСтартап» действует с 2018 года. Он направлен на поиск новых лиц для участия в региональных и муниципальных выборах. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ранее отмечал, что благодаря участию в сентябрьских выборах молодых политиков партии удалось укрепить политическое лидерство.

Для участников федерального проекта снимут верхнюю планку по возрасту, которая составляла 35 лет. Если в обычном «ПолитСтартапе» мог участвовать любой, то для выборов в Госдуму «необходимы политические бойцы» - «дилетанты» не пройдут отбор. В основном партия ищет людей, которых знает региональная элита и которые состоялись как общественно-политические деятели, пишет РБК.

В августе сообщалось, что избирательная комиссия сельсовета Красноярского края не зарегистрировала на выборы ни одного кандидата от «Единой России» из-за фальсификаций.