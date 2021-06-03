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Политика
Джо Байден с супругой «навестит» королеву Великобритании Елизавету II
3 июня, 2021 15:04
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Flickr
Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Джо Байдена с супругой Джилл в преддверии саммита G7. Встреча состоится 13 июня.
Елизавета II планировала принять мировых лидеров, которые прибудут в Британию на саммит G7. Встреча с Байденом должна укрепить «особые отношения» между Лондоном и Вашингтоном.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на вопрос хочет ли Байден во время визита в Британию встретиться с королевой ответила: «А кто не хочет?!»,- сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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