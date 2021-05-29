Джо Байден заявил о вере Си Цзиньпина в победу над США до 3035 года

Политика

Американский президент Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы считает, что Китай сможет «обладать Америкой до 3035 года».

Сейчас мир находится в борьбе между демократиями и автократиями, а демократическим странам очень трудно объединиться и прийти к единому мнению.

«Он (Си Цзиньпин) твёрдо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения», - приводит ТАСС слова Байдена.

Американские журналисты считают, что Байден оговорился. Скорее всего, президент хотел сказать, что Китай «будет владеть Америкой в 2035 году».

Белый дом пока не пояснил слова президента страны, пишет ТАСС.

Напомним, ранее Байден неправильно произнес фамилию Владимира Путина, назвав его «Клутиным». В тот раз после оговорки он исправился и извинился.