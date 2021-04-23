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Политика
Джо Байден вторгается в Европу: озвучены планы американского лидера
23 апреля, 2021 20:46
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2020 Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Globallookpress
Нынешний лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден имеет «наполеоновские» планы на грядущее лето. В возрасте 78 лет политик, впервые в качестве президента, посетит Европу.
Пока Байден решил ограничиться Великобританией и Бельгией, однако подобные усилия уже достойны похвалы. Среди целей: саммит G7 в британском Корнуолле и встреча в рамках НАТО в Брюсселе.
После этих, несомненно утомительных событий, Байден получит возможность остаться на месте, ведь следующий по списку саммит США-ЕС также пройдет в столице Бельгии, передает «Интерфакс».
Помимо саммитов, «Дядюшке Джо» также придется озаботиться двусторонними встречами с главами входящих в НАТО стран.
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