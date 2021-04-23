Джо Байден вторгается в Европу: озвучены планы американского лидера

Политика

Нынешний лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден имеет «наполеоновские» планы на грядущее лето. В возрасте 78 лет политик, впервые в качестве президента, посетит Европу.

Пока Байден решил ограничиться Великобританией и Бельгией, однако подобные усилия уже достойны похвалы. Среди целей: саммит G7 в британском Корнуолле и встреча в рамках НАТО в Брюсселе.

После этих, несомненно утомительных событий, Байден получит возможность остаться на месте, ведь следующий по списку саммит США-ЕС также пройдет в столице Бельгии, передает «Интерфакс».

Помимо саммитов, «Дядюшке Джо» также придется озаботиться двусторонними встречами с главами входящих в НАТО стран.