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Джо Байден вторгается в Европу: озвучены планы американского лидера

Кирилл Савушкин
23 апреля, 2021 20:46
1 мин
Кирилл Савушкин
23 апреля, 2021 20:46
1 мин
2020 Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Globallookpress
2020 Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Globallookpress

Нынешний лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден имеет «наполеоновские» планы на грядущее лето. В возрасте 78 лет политик, впервые в качестве президента, посетит Европу.

Пока Байден решил ограничиться Великобританией и Бельгией, однако подобные усилия уже достойны похвалы. Среди целей: саммит G7 в британском Корнуолле и встреча в рамках НАТО в Брюсселе.

После этих, несомненно утомительных событий, Байден получит возможность остаться на месте, ведь следующий по списку саммит США-ЕС также пройдет в столице Бельгии, передает «Интерфакс».

Помимо саммитов, «Дядюшке Джо» также придется озаботиться двусторонними встречами с главами входящих в НАТО стран.

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США
Европа
НАТО
Джо Байден
G7
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