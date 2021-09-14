Джо Байден вспомнил про Дональда Трампа на митинге и перекрестился — нашелся его «клон»
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл накануне, 13 сентября, в Калифорнию с целью поддержать губернатора штата и по совместительству своего однопартийца Гэвина Ньюсома на митинге, которому грозит отставка. Во время своей речи лидер США вспомнил об экс-президенте государства.
Байден заявил: «Вы знаете, что в прошлом году мне пришлось конкурировать на выборах с настоящим Дональдом Трампом», и, выдержав недолгую паузу, перекрестился. Толпа поддержала жест президента смехом и возгласами. После лидер Штатов продолжил, сказав, что жителям Калифорнии необходимо сделать верный выбор, а именно проголосовать за Ньюсома, поскольку его оппонент, метящий в кресло губернатора, является «клоном Дональда Трампа». Трансляцию выступления Байдена вёл телеканал FOX 11 Los Angeles.
Ранее сообщалось о том, что Байден оскорбил свою жену.