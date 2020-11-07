Джо Байден уже выступает со смелыми заявлениями и характеризует американцев

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Кандидат в президенты США от партии демократов Джо Байден выступил с заявлением касательно выборов.

В частности, речь идет о приостановке подсчета голосов по требованию недовольного Дональда Трампа, увидевшего в процессе ряд нарушений. Байден заявил, что не позволит этому случиться.

Кроме того, как сообщает РИА «Новости», 79-летний кандидат в президенты заявил об отсутствии вражды между американцами.

«Мы можем быть оппонентами, но мы не враги, мы все американцы», - подчеркнул Байден.