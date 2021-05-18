Джо Байден стал президентом США и обеднел

Политика

Американский президент Джо Байден и его жена Джилл задекларировали за прошлый год доход в $607,3 тыс.

Глава Белого дома и его супруга заплатили эффективный федеральный подоходный налог в $157,4 тыс. по ставке 25,9%. Годом ранее доход Байденов составлял $985,2 тыс. На благотворительность семьей президента в прошлом году было потрачено $30,7 тыс.

Согласно американскому законодательству, глава государства не обязан публично отчитываться о налогах и доходах. Экс-президент Дональд Трамп эти данные не публиковал, пишет «Коммерсант».