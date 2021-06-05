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Политика
Джо Байден решил жестко разобраться с Китаем и его акциями
5 июня, 2021 02:07
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Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Globallookpress
По инициативе президента США Джо Байдена, начиная с 2 августа нынешнего года, вводится ряд ограничений для американских граждан. Решение принято на фоне напряженности с Китаем.
В частности, гражданам США будет запрещена покупка акций 59 китайских компаний. По мнению действующей администрации, доходы с данных операций неизменно идут на финансирование военно-промышленного комплекса КНР.
«Санкции разработаны таким образом, чтобы максимально усилить воздействие на целевые показатели и при этом минимизировать ущерб для глобальных рынков», — приводит REGNUM слова источников из администрации Байдена.
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