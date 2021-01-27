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Джо Байден решил обсудить одну из самых разрекламированных проблем Земли

Антон Мельников
27 января, 2021 22:14
1 мин
Антон Мельников
27 января, 2021 22:14
1 мин
Flickr
Flickr

Президент США Джо Байден проведёт международный саммит по борьбе с глобальным изменением климата. Об этом заявила пресс-служба Белого дома.

Согласно заявлению, мероприятие назначено на 22 апреля. Отмечается, что Байден демонстрирует важность обозначенной проблемы и учредил новую должность при президенте –спецпосланника по вопросам климата. Он будет входить в Совет национальной безопасности.

На саммите обсудят вопрос консолидации усилий по уменьшению вредных выбросов в окружающую среду. Также президент США намерен создать рабочую группу по вопросам экологии и выпустить ряд соответствующих указов, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что пост главы Минтранса США может занять открытый представитель ЛГБТ.

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климат
Джо Байден
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